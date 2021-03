L'héritage anglo-saxon de Saint-Omer 5/5

A la découverte de l'histoire de l’élite catholique américaine et anglaise, qui envoyait ses jeunes se former chez les Jésuites de Saint-Omer du XVIème siècle à la Révolution française.



En 2017, Saint-Omer inaugurait la rénovation de la chapelle des jésuites. Ce fut aussi l’occasion pour la ville de renouer les liens avec le Royaume-Uni et les Etats-Unis au nom d’un passé commun. Car dès le 16ème siècle, la ville, haut lieu de spiritualité jésuite, a accueilli les jeunes catholique anglais et américains pour la former, et ce pendant près de 150 ans.



Aujourd’hui, depuis quatre ans, la ville renoue avec cette histoire étonnante, avec l’aide de la Fondation Saint-Omer Valeurs Transatlantics. Son président Edouard-François de Lencquesaing nous accueille au sein de la magnifique bibliothèque de la ville pour en parler, aux côtés des représentants de la Communauté d’agglomération du pays de Saint Omer. Et avec eux, nous irons visiter les lieux emblématiques de cette présence anglo-saxonne, pour comprendre comment aujourd’hui encore ces liens entre Saint-Omer et le monde anglo-saxon sont toujours aussi vivants.



Dans ce 5ème et dernier épisode, nous evoquons ce qu'est devenu le collège jésuite anglais et l'actualité de la Fondation.