L'histoire bas-poitevine et vendéenne célebrée dans un poème de 4000 vers

C'est une oeuvre littéraire très originale, comme on en fait plus. Une sorte d'hommage aux poètes troubadours qui alignaient les octosyllabes pour conter les histoires tumultueuses et légendaires des grandes dynasties de chevalerie poitevine. Michel Perraudeau nous offre un long poème épique qui embrasse plus de 2000 ans d'histoire. Un véritable magnifique tour de force, qui n'hésite pas aussi à dénoncer les errements actuels de ces villes cannibales avalant les hommes, les campagnes, et leurs cultures ancestrales. A goûter sans réseve et sans modération !