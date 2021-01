L'histoire de l'aviation et de la conquête spatiale (2-2)

Jean-Louis Vincent est l'invité de Jean-Paul Maigrot, après une première émission sur l'histoire de l'aviation, ils vont nous retracer l'histoire de la conquête et des techniques spatiales.

Jean Louis Vincent : Saint-Cyrien et officier du Génie, Jean-Louis Vincent a fait une carrière complète dans l’armée de terre, terminée au grade de général de corps d’armée. Dès son plus jeune âge, il s’est passionné pour l’aviation et pour l’astronautique, il est actuellement président de l’Académie des Sciences, Belles Lettres et Arts de Besançon et de Franche-Comté.