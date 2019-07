L'histoire à l'oreille à Montrond-les-Bains

Invités : Claude Giraud , Maire de Montrond-les-Bains et Jean-Pierre Duchet Président de l'Ost du Phénix



Après une visite du patrimoine morandais en forme d'inventaire, nous découvrons les animations qui font revivre le château, bâtiment phare de la commune, de façon ludique mais aussi de façon très rigoureuse.

Jean-Pierre Duchet nous invite à l'Ost du Phénix et à la grande fête médiévale des 3 et 4 août prochains qui fait désormais partie du patrimoine culturel de la ville.