ou à la gigantesque fusée "Saturn V" de 1969 qui allait propulser, à plus de 40 000km/h, le vaisseau Apollo dans l’espace.

Ce sont quelques pages et quelques figures, hommes ou femmes, de cette prodigieuse aventure de soixante-dix ans de la conquête du ciel et des confins de l'univers que l’historien Jean-Louis Vincent évoque dans son dernier livre "L'homme à la conquête de l'air et de la Lune ; une aventure continue" ; paru aux éditions Sydney Laurent en mars 2021.