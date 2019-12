L'instant littéraire - 24 janvier 2020 à 20:00

Guillaume DE LOUVENCOURT

Guillaume de Louvencourt est bénévole à RCF Poitou, lecteur pour cette émission mais également pour des livres audio et des lectures musicales en public. Son parcours aussi bien artistique que littéraire et dans d'autres domaines est varié : animateur d'atelier-théâtre, metteur en scène, écrivain et inventeur (médaillé d’Or du Concours Lépine pour l’une de ses inventions, ... ) Un site internet pour vous présenter ses multiples activités : gdelouvencourt.free.fr