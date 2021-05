L'Instantané - Alexandre Blond - Christophe Lagorce

Ce vendredi coups de projecteur sur Le city Guide de TOURS "le petit futé " avec le plus rusé des journalistes Alexandre Blond et le retour de Christophe Lagorce pour une saison littéraire avec la rencontre d'une sélection d'auteur à l'Auberge de la Treille. Tous à vos postes et pour les autres il y a le podcast !