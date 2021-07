L'Instantané - Cédric Le Stunff - Gilles Paris

Ce vendredi la page littéraire de Christophe Lagorce est consacrée à Gilles Paris pour son dernier roman: "Certains coeurs lâchent pour trois fois rien".

Et Cédric Le Stunff vient nous presenter la tournée du Théatre de l'Ante avec "Le Cabaret Chez Arthur" sur les routes de Touraine en juillet et en août.

Bel été et rendez-vous le 3 septembre.