L'institution de La Salle en fête pour ses 80 ans!

Un anniversaire ça se fête! 80 ans est un bel âge pour une institution telle que La Salle sur les hauteurs de Metz-Queuleu! Plus de 2000 élèves, des grands et des petits, des professeurs et le personnel tous prêts à festoyer. C'est à ce prix qu'on travaille bien! jean-Christophe Chevrier, directeur de l'ensemble La Salle et son adjoint Benoit Desforges vous en disent plus au micro de Chantal de La Touanne.