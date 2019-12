L'intelligence artificielle : quel discernement?

Un des éléments de la loi de bioéthique

Dans la loi de bioéthique adoptée récemment, il est question de l’ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA), de la médecine génomique ou des recherches sur les embryons. Il y a un domaine qui n’a pas fait la une des médias et qui pourtant impacte de plus en plus notre quotidien, celui de l’intelligence artificielle.

Intelligence artificielle et santé

Celle-ci, dans la loi, est plus particulièrement associée à la santé. Il s’agit, de préserver le rôle central du médecin, sans que les algorithmes ne se substituent à la décision humaine. Que ce soient dans le champ de la santé ou dans ceux des transports, du commerce, de la formation où l’intelligence artificielle se déploie, cette vigilance doit être permanente.

vigilance et discernement

Sauf à choisir de se déconnecter au risque de vivre un peu à l’écart de la marche du monde, il semble aujourd’hui difficile d’échapper à ce qui est, bien plus qu’un simple progrès technique, une nouvelle révolution industrielle. Plutôt qu’un rejet en bloc, voire la diabolisation à l’excès de l’intelligence artificielle, il faudrait privilégier le discernement.