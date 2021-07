L'Isère, terre historique du cyclisme !

La chronique expo

Direction la Maison Bergès à Villard Bonnot pour y découvrir, aux côtés d’Isabelle Villecourt Sibilot la nouvelle exposition “Des forêts du Vercors aux papiers de Lancey”.

Un rendez vous proposé dans le cadre de la saison culturelle “L’appel de la Forêt” portée par le Département de l'Isère.

Vous découvrirez ici les débuts de l’épopée papetière du territoire, des camps de bûcherons à flanc de montagne, à la rigoureuse fabrication des premiers papiers en passant par le travail périlleux des grumiers de l’époque.

Le coup de coeur du libraire

Pour bien finir cette saison et préparer les vacances avec les enfants ou petits enfants, Emmanuelle Methel de la librairie Arthaud nous partage deux idées de lecture jeunesse.

La première est un album, "La trompette de Louis" et nous conte l’histoire d’Armstrong, de ses engagements et de sa musique. Un ouvrage accessible dès 6 ans et plein d’illustrations pétillantes !

Le second s'appelle “L’aube sera grandiose”. Un roman pour les plus grands qui passeront la nuit aux côtés d’une mère et sa famille qui lèvent le voile sur les secrets de leur passé.



Le témoignage

Voilà bientôt une semaine que le Tour de France s’est élancé sur les routes du pays pour le plus grand bonheur des amoureux de la petite reine.

Si la grande boucle ne fera pas de halte cette année en Isère, sa 108 ème édition est l’occasion pour nous de feuilleter ensemble le second volume de la revue “Étapes”.

Après un premier numéro consacré justement au Tour de France, le deuxième revient sur la pratique globale du vélo dans notre département: compétition, mode de déplacement, art de vivre…

L’Isère est depuis toujours une terre de cyclisme affirme Yves Perret, notre invité et auteur de l’ouvrage. En direct du Tour, qu’il suit depuis la caravane, il nous livre les dessous de ce livre paru au en juin dernier.