L'Italie en chansons

Comme un pont, elle flâne entre les cultures et tente de redonner une identité à cette Italie morcelée. C'est aux travers des témoignages de nos différents invités que nous retracerons l'Histoire de l'Italie qui s'exprime dans la chanson sous toutes ces formes : de l'opéra à la "canzone" en passant par les chants révolutionnaires et les musiques plus actuelles.



La chanson italienne : symbole de partage et de rencontre

Aujourd’hui encore, la chanson italienne est mise à l’honneur à travers le festival de San Remo : cet événement culturel qui réunit lors de la 69ème édition, plus de 10 millions de télespectateurs met en avant l’identité et la culture italienne qui, depuis 1951, berce tous les immigrés. Ce retour aux racines et aux origines est aussi le critère principal du concours Eurovision qui met en compétition et réunit les pays membres de l’union européenne. Cette année, c’est l’Italie qui a conquis le public avec comme vainqueur le groupe de rock Måneskin et leur chanson “zitti e buoni”.

C’est donc en compagnie de Diego Ropele, un ancien inspecteur italien, d’Oreste Sacchelli, Le délégué artistique du Festival du Film italien de Villerupt, et aux côtés du journaliste, Alberto Toscano et de la directrice de la Fondation Vera Nocentini, Marcella Filippa, que nous sommes partis au-delà des mers écouter les mélodies Italiennes.