L'Observatoire Loire à la Chaussée-St-Victor

Ce lieu associatif a pour mission de sensibiliser aux dangers et à la préservation de la Loire. Des visites animées et des promenades en bateau et en vélo sont au programme cet été.

Et c'est Jean-Pierre Bessonie, président de l'Observatoire Loire et Justine Gandolfi, animatrice qui accueillent Lorane Berna.

L’Observatoire Loire est une association dont l’objectif est la prévention à la Loire. Dangers d’inondation et de crue, préservation de la faune et de la flore,…

Il accueille toute l’année divers intervenants pour sensibiliser jeunes et moins jeunes sur ces sujets. Et un espace scénographie, ludique et interactif, y est dédié. Cet été, balade en vélo ou en bateau, visite animées et inventaire scientifique sont également au programme.



L’Observatoire Loire est ouvert du mardi au vendredi, de 10 heures à 12 heures 30 et de 14 heures 30 à 18 heures.

Les visites animées ont lieu tous les samedis matins, de 10 heures 30 à 12 heures 30.

Réservation obligatoire au : 02 54 56 09 24.

Tarif : 4 euros et 3 euros en tarif réduit (mineurs, étudiants, handicapés). Et en raison de la crise sanitaire, le port du masque est obligatoire.

Plus d’informations sur : https://www.observatoireloire.fr/