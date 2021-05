L' odyssée des arômes

De vrais vins! C’est Nicolas Joly de la célèbre Coulée de Serrant, qui dit « je ne veux pas faire du vin, je veux faire du vrai vin » en parlant de son option pour la biodynamie. Et bien nous aussi on veut du vrai vin et pour nous, le vrai vin, c’est un vin d’homme ou de femme respectant le raisin, son terroir et son environnement. Nous prêterons donc une attention particulière au vigneron et à la manière dont il cultive sa vigne et vinifie son vin. Tel est aussi le crédo de Laurent Mélotte.