La 21ème édition du Cabaret Frappé à Grenoble

Une nouvelle édition éclectique, cosmopolite et paritaire avec les femmes au coeur de la programmation, toujours gratuite, de cette nouvelle édition du festival Grenoblois du 15 au 20 juillet 2019 au Jardin de Ville.

On en parle avec Olivier Bertrand élu à la ville de Grenoble en charge de l'événementiel et Robin Direr, en charge de la programmation au Périscope.