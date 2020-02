La 21ème édition du Festival du film d'Amour à St Amour

Depuis lundi et jusqu’au 1er mars se déroule à St Amour et communes environnantes, le Festival du Film d’Amour de St Amour. Pour cette 21ème édition : une vingtaine de longs-métrages français et étrangers, des films en avant-première, une programmation spéciale jeune public et la venue du réalisateur aux 50 films Claude Lelouch...



Un rendez-vous intournable organisé par la Ligue de l'enseignement Ecran mobile et le comité d’animation de St Amour. De l’histoire du Festival à ses temps forts cette année, rencontre avec Najia Horb, sa présidente, dans cette échappée culturelle.