La 32e édition du Printemps du livre se dévoile

On parle littératue dans ce journal de la culture avec les premiers éléments du prochain Printemps du livre de Montaigu. Une 32e édition qui s’annonce d’ores et déjà exceptionnelle ! Vous entendrez Agnès Ledig qui revient sur son rôle de présidente d’honneur du salon et Frédéric Couturier qui nous dévoilera les premiers auteurs annoncés et la manière de gérer un salon recevant désormais près de 45 000 visiteurs.