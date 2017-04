La BD, un art invisible Ã  voir au musÃ©e de l'Imprimerie de Lyon

Bande dessinée : l’art invisible c’est une exposition qui cherche à décoder le neuvième art et en dévoiler les mécanismes. L’occasion de comprendre l’ellipse, de voir la plus vieille planche de l’histoire et surtout de découvrir toute la diversité de la BD. Une exposition qui tire son nom de l’œuvre de l'auteur américain Scott McCloud. "Il a été l'un des premiers à faire de la théorie de la bande dessinée" explique Jean-Christophe Deveney, à l'origine du projet "il a raconté la théorie en la mettant en scène dans un récit de bande dessinée".

Pourquoi un art invisible ?

"C'est le nom du premier ouvrage de Scott McCloud sorti en 1992" précise l'auteur avant d'ajouter : "La bande dessinée fonctionne autant par ce qu'elle montre (ce qu'il y a dans des cases) que par ce qu'elle ne montre pas (ce qu'il y a entre les cases)".

L'art invisible / Scott Mc Cloud - Editions Delcourt, 2007

Passé, présent, futur de la bande dessinée

Le parcours de l'exposition va des origines de la BD, "McCloud parle de l'invention de la BD avec les premières séquences et imagine qu'on peut les retrouver sur des choses aussi ancienne que la colonne Trajan" et explore aussi le présent et le futur de la BD.



"Bande dessinée : l’art invisible", c'est au musée de l’Imprimerie 13 rue de la Poulaillerie 69002 Lyon et c’est jusqu’au 20 septembre.

Le Piano oriental / Zeina Abirached - Editions Casterman, 2015