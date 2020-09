La Belle Etoile à Saintes - Laurence Dune

Sous un nouveau format mensuel de 25mn, Carole Le Kouddar et Sophie Carou-Rivaud présentent une thématique et en parlent avec leur(e) invité(e) en invoquant un peu de poésie.



En septembre, autour de « L 'audace », Laurence Dune est interviewée au sujet de la récente création de son tiers-lieu « La belle étoile » à Saintes, 20, rue Saint Eutrope.



Inauguration le 19 Septembre, plus d'infos sur le site : belle-etoile-saintes.com



En fin d 'émission Carole Le Kouddar propose son geste solidaire créé sur Hello Asso en faveur des cafés et restaurants, lien : Ça va aller



Sources :



« Dans ma vaste ville » de Marina Tsvetaïeva in Insomnie et autres poèmes

Insomnie © Editions Gallimard 2011



« Poltron » de Norge né Georges Morin in Poésies, Poésie/Gallimard



« Est/n'est pas » de Margaret Atwood in Courage, Editions Bruno Doucey



Extrait d'un poème de Hissa Hillal, retranscrit depuis « Une voix derrière le voile » ARTE.