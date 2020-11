La belle histoire maritime et fluviale des pays de la Loire

Au centre de l'Arc Atlantique, traversée par la Loire, notre région est d'abord maritime et fluviale. L'océan et le fleuve ont fait son Histoire. Les routes maritimes et les voix naviguables ont permis les échanges, le commerce, l'évangélisation, mais ont été aussi les lieux de combats des guerres maritimes.

L'historien vendéo-nantais Jean-François Henry signe ici le premier titre de la collection Essentiels, cet ouvrage retrace l’histoire d’un littoral façonné par son histoire maritime et fluviale, il est l'invité de RCF Vendée.