La Birette de Santranges

Nul ne l'ignore, le Berry est bien le pays des sorcières ! Les "birettes", comme on dit dans le parler local. Et justement c'est d'une de ces femmes répugnantes dont il s'agit dans ce conte berrichon.



Par un soir d'hiver le Père François qui revenait de Belleville croisa "La Birette". Elle se mit a lui jeter des boules de feu. Mais le père François ne se laissa pas faire. Il réusit a lui échapper, et à rentrer chez lui. Depuis ce jour plus personne n'a jamais recroiser la Birette.