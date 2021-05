La Brochette de gambas, riviera de légumes et caramel de tomate de Michel Roth

En mai, les chefs sont parfois au téléphone. Le second chef du mois c'est Michel Roth, originaire de Hambach, meilleur ouvrier de France, Bocuse d'or, ancien chef du Ritz et qui signe la carte du restaurant Terroirs de Lorraine en gare de Metz. Michel Roth nous propose comme seconde recette une brochette de gambas au romarin, riviera de légumes et caramel de tomate.