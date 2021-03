La cathedrale St Trophime d'Arles, un joyau provençal

Cette semaine nous découvrons, au micro de Thierry Lyonnet, l'un des plus importants édifices du domaine roman provençal. Les premières pierres de la cathédrale St Trophime d'Arles ont été posées dans l'antiquité. Un joyau qui fait la fierté des citadins arlésiens.

Sophie Aspord, adjointe au Maire chargée du patrimoine et archéologue, nous raconte l'histoire de cet édifice magistral, rénové il y a peu.



Une histoire millénaire

Batî sur un édifice antique, puis sur un édifice primitif au Vème siècle, le site est dédié à Saint Étienne. Au XIIème siècle, un grand projet de réaménagement de la cathédrale a eu lieu, influencé par l'architecture romane de l'époque. "On a une neffe de quarante mètres de long, de quinze mètres de large, de ving mètres de hauteur. C'est effectivement monumental !" décrit Sophie Aspord.



Le portail, pièce maîtresse du lieu

Le portail est une pièce maîtresse du spectacle qu'offre la cathédrale St Trophime, il raconte beaucoup de choses de l'histoire du lieu. "C'est un livre ouvert qui raconte une histoire" explique Sophie Aspord. Il a été édifié entre 1180 et 1190 et fait aujourd'hui partie "des plus beaux exemples de sculptures de l'art roman en Provence" avec le portail de Saint Gilles du Gard, une vraie fierté pour toute la population.