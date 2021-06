La chanteuse de Jazz et pianiste Franco-Américaine Violette De Bartillat

Violette De Bartillat connue sur scène comme Violette est une chanteuse de Jazz et pianiste originaire de l’île de Ré. Devenue aujourd’hui New-Yorkaise, elle décide de mêler langues, cultures et expériences de France et d’ailleurs. Elle est influencée par Jacques Brel et Édith Piaf.

Son nouvel album "ONLY LOVE" sort actuellement.