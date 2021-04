"la charcuterie" Avenue Paul Dejaer 16, 1060 Saint-Gilles



Dans une vieille charcuterie Art Déco, une sélection de produits fins, à manger sur place ou à emporter : charcuteries en provenance des meilleurs artisans et terroirs ; coquillages et produits de la mer ; conserves délicates ; viandes maturées ; légumes bio ; fromages affinés ; vins et Cie.