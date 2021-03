Depuis 2015, des passionnés d'histoire, de légende et des mythes qui entourent ce roi, ont décidé de créer des parcours touristiques pour découvrir ou redécouvrir cette richesse patrimoniale. Un itinéraire Culturel et Touristique Européen Certifié par le Conseil de l’Europe .

Noël Orsat, le président de la Via Charlemagne nous présente cette idée originale pour découvrir le France et l'Europe.

www.coe.int/fr/web/cultural-routes/via-charlemagne