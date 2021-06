Il a fallu seulement 52 jours à Stendhal pour rédiger les 625 pages de "la Chartreuse de parme".



Un grand classique de la littérature qui évoque les moeurs, la politique, et la passion ...



L'histoire se déroule dans une Italie morcellée à la cour du prince de Parme, avec des nobles mêlés dans diverses histoires de femmes, d'argent et de pouvoir...



Trois personnages se détachent :

Fabrice, ayant râté sa carrière militaire, et qui étudie la théologie pour entrer dans les ordres tout en profitant de sa vie de libertin ; la dûchesse Sanseverina, qui aime son neveu d'un amour chaste ; et le comte Mosca qui est premier ministre.