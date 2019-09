A la chasse dans le Grand Parc

la chasse est un des moyens de la mise en scène de l’incarnation du principe de souveraineté qu’est le Roi.

"Si le début , c’est la moitié du Tout" , au début il y a le petit château de carte de Louis XIII . Pourquoi Versailles et pas Saint-Germain, si proche et doté a cette époque de deux splendides châteaux , le château vieux et le château neuf d’Henri IV et ses somptueux jardins en terrasses sur la Seine . C’est parce que, Versailles c’est un rendez -vous de chasse, un endroit masculin , ou l’on célèbre entre chasseurs l’après-chasse qui ressemble furieusement aux troisièmes mi-temps bien connues . Nous sommes à vingt km de Paris , le fils s’éprend du modeste site , modeste au niveau d’un château royal, et c’est un chantier qui démarre pour durer 50 ans .