La chocolaterie Florent et la biscuiterie namuroise

Chocolaterie Florent :



Voilà une adresse à mettre sous la main et à garder secrètement. La Chocolaterie artisanale de Chantale Florent fait partie du lot. Un petit bijou hors des sentiers battus...à Fosses-la-Ville, dans la région de Namur et près de Charleroi.



Biscuiterie namuroise :



La Biscuiterie Namuroise se positionne comme fabricant de biscuits artisanaux et locaux comme on les aimait tant (avec une gamme artisanale et BIO). Les biscuits sont issus de recettes inspirées de 1908 qui proviennent du grand-père d’un des fondateurs.