La circulation du droit civil entre la France et l'Argentine

Les 2e et 4e mardi du mois à 19h30, rediffusion le samedi à 10h03

Plus de 3000 jeunes chercheurs sont inscrits en master 2, à l’Université de Bordeaux. Ils se préparent à soutenir leur thèse, dans tous les domaines : œnologie, droit comparé, biologie, ... Passionnés et passionnants, ils évoquent pour les auditeurs les joies et les difficultés de leurs recherches.