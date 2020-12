La cité du mot - 28 décembre 2020 à 18:30

Installée au sein du prieuré de La Charité, la Cité du Mot est un projet où la conservation et la mise en valeur du patrimoine croisent la culture, l'éducation, le lien social et le tourisme autour du "mot sous toutes ses formes". La Cité du Mot est l’un des dix-neuf centres culturels de rencontre labellisés par le Ministère de la Culture : des sites exceptionnels qui célèbrent la rencontre entre le patrimoine et la création contemporaine. Expositions, concerts, festivals, résidences, séminaires, débats et programmes de formation côtoient les visites guidées du site, les marchés des livres anciens et des métiers d’arts et autres événements qui rythment la vie de La Charité-sur-Loire, ville d'art et d'histoire et étape historique des chemins de Compostelle.