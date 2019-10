La colonie agricole et pénitentiaire de Mettray, à côté de Tours, en Indre et Loire est à la fois bien connue et ignorée.

Emblématique du XIXe siècle, destinée à réhabiliter de jeunes délinquants elle est créée en 1839 et fermée en 1939. Cet établissement, bien que fondé sur des principes noble, à savoir rééduquer les jeunes délinquants par le travail de la terre, garde pour autant la réputation d'être l'ancêtre des bagnes pour enfants.

C’est sur cette histoire que nous allons nous pencher ce soir en recevant Jean Michel Sieklucki, auteur du livre:" La Colonie de Mettray , un bagne d'enfants en Touraine ? Lumière et ombre", un livre publié aux éditions Lamarque.