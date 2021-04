Qu’est-ce que la culture berbère ?

Nous tenterons de donner une réponse à cette question en retraçant l’histoire mouvementée de cette civilisation, nous plongerons au cœur de ses langues et de ses traditions sur le rythme des mélodies berbères qui marquent la France et l’Afrique du Nord.

“Imazighens” ou en français “peuple libre”, c’est le nom que les berbères on choisit pour se nommer. Cette civilisation se trouve principalement sur les territoires de l’Afrique du nord, essentiellement au Maroc et en Algérie bien que cette identité berbère ne soit pas ancrée territorialement. On compte par exemple plus de deux millions de berbères en France et environ un million de berbères en Belgique et aux Pays-Bas.

Il est impossible de déterminer une origine précise à ses peuples berbères mais on trouve néanmoins d'innombrables théories sur l’identité berbère allant du XIVème siècle jusqu’à l'Époque Moderne. Certains historiens comme Ibn Khaldoun font des berbères les descendants des tribus Moyen-Orientales mais plus récemment des chercheurs comme Thomas Shaw ou Laurent Charles Ferraud leur attribuent une origine européenne, une théorie qui se base principalement sur des fouilles archéologiques.

Comment une culture orale comme la culture berbère a-t-elle pu subsister face à la domination arabo-musulmane ?

Après la colonisation française et la guerre d’Algérie, le peuple libre continue de lutter chaque jour pour la reconnaissance de sa culture, de sa langue et de son identité propre. Ces revendications sont passées par des manifestations comme le printemps arabe, des luttes acharnées mais aussi de nouvelles mesures comme l’officialisation de la langue Amazigh en Algérie en 2016 ou encore la décision par le président Abdelaziz Bouteflika de rendre la journée du Yennayer ( le nouvel an berbère) fériée. D’autres personnalités comme Lounes Matoub, Idir ou plus récemment Med Jbara continuent de faire rayonner le patrimoine culturel berbère à travers leurs chansons.

C’est donc en compagnie de Rachid Boubegra, le Président de l’association de la culture berbère et Areski Sadi, le président de la fédération C.A.B.I.L ( Coordination des Associations Berbères pour l’intégration de la laïcité) que nous avons poursuivi le cheminement de notre réflexion sur la culture berbère.