La Cuvée Grenobloise 2020 : 12 pépites musicales à découvrir

Pour la 19è année l'association Retour de Scène édite la Cuvée Grenobloise, ce dispositif de répérage, de valorisation et de mise en réseau des artistes isérois.

Cela se traduit par des formations, des rencontres avec des professionnels et des artistes, des évènements proposés au public afin de présenter les artistes, l’édition d’une compilation, etc.

Présentation avec Pascal Souvignet, qui coordonne la Cuvée Grenobloise