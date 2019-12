La danse comme un jeu de société

Avec "Dans le détail", une enquête dansée pour trouver qui est coupable entre 7 danseurs dont un ou une qui refait la même figure entre de multiples variations. Denis Plassard a toujours aimé s'amuser des formes chorégraphiques, comme aller travailler au plus près des réalités sociales des publics et des habitants les plus variés. Rencontre avec un caméléon de la danse, engagé et ludique.