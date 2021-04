A la découverte d'un magazine qui imagine un avenir meilleur pour nos montagnes

La chronique culturelle

Cette semaine Elisabeth Roy nous propose de profiter de cet énième confinement pour faire un peu de tri dans nos placards ! Si vous y retrouvez une boite à souvenir, un jouet ou un quelconque héritage datant de la seconde guerre mondiale, sachez que vous pouvez en faire bénéficier le Musée de la Résistance.

L'établissement du département de l'Isère a lancé il y a quelques mois une collecte participative pour étoffer son fond dédié à la période 1939-1945. Vous pouvez y participer jusqu'au mois de juillet grâce au formulaire en ligne.



Le(s) coup(s) de coeur du libraire

Emmanuelle Methel, libraire jeunesse chez Arthaud nous partage deux idées de lecture pour les plus jeunes.

Le jardin d'Evan, un album de Brian Lies qui permet d'aborder la question du deuil avec les enfants.

L'école de Léon signé Serge Bloch et qui tranquillisera, quant à lui, parents comme écoliers au moment de la rentrée scolaire.

Deux ouvrages drôles, éducatifs et pédagogiques pour un meilleur dialogue lors de périodes de questionnements chez les plus jeunes.

Le témoignage

Focus aujourd'hui sur un néo arrivant dans le monde des magazines: Les Passeurs !

Une revue dédiée aux montagnes, au positivisme et qui imagine un bel avenir pour nos massifs. Ici pas question de nier le réchauffement climatique ou les difficultés économiques pour autant mais l'on aborde la résilience, la sobriété avec enthousiasme ! Un biais encourageant et efficace comme nous le confie Anne Gallienne, cofondatrice du magazine Les Passeurs.