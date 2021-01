A la découverte de Belvédère, le podcast départemental qui prend de la hauteur

La chronique culturelle

Bien que les lieux culturels soient toujours fermés, certaines expositions peuvent malgré tout se tenir, notamment dans les galeries privées ou associatives !

Aujourd’hui notre chroniqueuse culturelle, Isabelle Villecourt, nous fait découvrir l’exposition d’Isabelle Massin qui se tient jusqu’au mois de février du côté de la galerie Alter Art: "Du fil à l'encre"



Le(s) coup(s) de coeur du libraire

Emmanuelle Methel partage avec nous quatre ouvrages jeunesse destinés aux enfants d’âges différents et tous disponible à la librairie Arthaud:

- "Mais où est Momo" pour les plus jeunes, jusqu’à 3 ans

- "Mon frère et moi" pour les 5 à 8 ans

- "Le journal de Gurty" conviendra aux cadets

- "La fourmi rouge" pour les adolescents



Le témoignage

Ce midi nous avons le plaisir de vous faire découvrir le dernier podcast développé par le Conseil Départemental de l’Isère: "Belvédère".

Un nouveau rendez vous sonore désireux de vous faire rencontrer les acteurs de nos montagnes, de nos sommets et qui a pour ambition de dynamiser un secteur aujourd’hui privé de l’attractivité des remontées mécaniques.

Le premier épisode est à écouter ci-dessous et en cliquant ici vous pourrez réécouter le premier podcast du département "Écoutez y’a rien à voir” consacré aux musées confinés.