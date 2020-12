A la découverte de la peintre-voyageuse Jeanne Thil 1/5

Un évènement conçu et organisé en partenariat avec le musée du quai Branly-Jacques Chirac.

La personnalité de l’artiste, ses voyages autour du bassin Méditerranéen dans les années 30 et un travail de la couleur reconnu par tous, font de Jeanne Thil une femme peintre voyageuse hors norme, que nous invitent à découvrir Marie-Astrid Hennart, Responsable de la programmation culturelle du musée et l'arrière petit- neveu de l'artiste François Olland.