A la découverte des trésors cachés du Château de Sassenage !

Chronique expo

Cette semaine c'est Colette Dasse-Hartaut qui nous accompagne et nous emmène à la Basilique du Sacré Coeur où se tient en ce moment même une exposition intitulée "Jésus nous invite au festin". Le travail de plusieurs artistes dauphinois, élaboré avec le CTM et depuis un passage biblique est à admirer jusqu'au 16 octobre 2020.



le Bon Plan

La 10ème Descente des Alpages a lieu demain ! Une édition boulversée par la crise du Coronavirus et sans vaches dans les rues de la ville... Mais la fête aura lieu en ligne notamment sur les réseaux sociaux et le site de l'association.

On espère de tout coeur le retour de l'évènement phyisique en public et en physique dès le printemps pour la remontée dans les alpages !



le témoignage

Ce midi nous recevons Jérémy Dupanloup, architecte du patrimoine et auteur. Il a participé à la restauration des jardins du Château de Sassenage qui ont duré 5 ans et ont permis la découverte d'un trésor gallo romain ! De cette restauration est né un livre "Le parc du château de Sassenage. Un témoignage de l’histoire des jardins en Dauphiné" que nous présente Jérémy.



L'actu concert

On termine (évidemment) en musique avec du gospel ! Demain aura lieu le festival "Saveurs Gospel" à Saint Chef en l'Eglise Abbatiale. Au programme une double affiche: Timbawo et Entre Ciel et Terre. La réservation est toujours possible, profitez en ! En attendant demain: extrait !