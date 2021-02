A la découverte du Conservatoire botanique national de Bailleul

Notre exploration de la semaine nous emmène à la campagne à Bailleul, dans un des 12 Conservatoires botaniques nationaux qui existent en France.

C’est le temple de la biodiversité, qui depuis les années 90 œuvre à la préservation de la flore régionale.

Installé sur 25 hectares dans un corps de ferme, il stocke aujourd’hui 4 millions de données numeriques, une banque de 32 millions de graines et semences et de vieux herbiers du 19ème siècle qui restent une référence.

Et ses jardins ouverts au grand public sont le reflet de la diversité de la nature sauvage.

Un site à découvrir, en compagnie des Thibault Pauwels, chef de service éducation et formation à l’écocitoyenneté.