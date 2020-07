A la découverte du Mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette 5/5

Le Mémorial est composé de trois sites : la Nécropole Notre-Dame de Lorette, l’Anneau de la Mémoire inauguré par François Hollande en 2014 et le Centre d’Histoire dédié à la photographie de la Grande Guerre ouvert en 2015.



Trois sites donc qui nous replongent dans l’histoire des tranchées du Pas-de-Calais.

Trois sites à l’architecture également remarquable à découvrir à travers une randonnée au coeur des anciens champs de bataille d’Arras.



Les trois sites sont ouvert tout l’été, avec aussi une exposition visible jusque fin août dans le Centre d’Histoire : elle est intitulée « Vest Pocket memories ».

Deux photographes Paule-Elise Boudou et Hélène Reuzé ont fait le tour de l’Europe pour photographier des sites mémoriels de la Grande Guerre, avec un appareil photo de l’époque, le Kodak Vest POcket. C’est l’occasion de découvrir cet appareil photo de poche, qui simplifia les prises de vue au coeur même des tranchées.

Et le 11 juillet (10h30, 14h30) et 12 juillet (12h et 16h30), des séances photos avec le Vest Pocket et les artistes seront proposées.



Dans ce 5ème épisode, Tiphaine Rin, chargée de programmation au Mémorial 14-18 Notre Dame de Lorette, nous présente l'histoire du Vest Pocket, cet appareil photo des tranchées.