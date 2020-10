A la découverte du musée de préhistoire de Quinson

Venez apprendre à maîtriser le feu, à découvrir les différentes techniques de taille de silex ainsi que les techniques de chasse en vous essayant au tir-à-l’arc ou au lancer de sagaie au propulseur.

Cyrielle Paul reçoit Sophie Marchegay directrice du musée qui va nous parler des temps fort à venir :

Le MUSÉE POUR COMPRENDRE La Préhistoire en Provence, comment est né dans le verdon l’un des plus grands musées préhistoire d’Europe, mais aussi les expositions temporaires

Toucher l’art des cavernes... une découverte multi-sensorielle et ludique autour de l’art pariétal du paléolithique supérieur

Exposition "LE RHINOCEROS" de Xavier Veilhan

La vision de Norman Foster architecte du Musée En lien avec l’exposition temporaire 1977-2017, architectures d'intérêt public en PACA

LA GROTTE POUR EXPLORER un extraordinaire site naturel où l’on rentre dans 400 000 ans d'histoire

LE VILLAGE POUR VIVRE LA PRÉHISTOIRE et participer à une course d’orientation familiale ludique et instructive où vous explorez le village préhistorique avec 5 habitats de 4 époques différentes.

La Préhistoire est entre vos mains !