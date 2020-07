A la découverte du vieux Saint-Just Saint-Rambert

Invitées : Marcelle Peyressatre et Joëlle Ughetto membres des Amis du Vieux Saint-Just Saint-Rambert



Une flânerie dans le centre historique de la commune de Saint Just saint Rambert, c'est ce que nous proposent Marcelle Peyressatre et Joëlle Ughetto, c'est un voyage dans l'espace mais aussi dans le temps auquel nous sommes convié(e)s....

L'association des Amis du Vieux Saint Just Saint Rambert veille sur le patrimoine, organise sa mise en valeur entre autre par des manifestations à retentissement national et soutient les personnes qui font des recherches sur le passé de la commune. A retrouver à l'adresse suivante : amisvsjsr@free.fr