La Fameuse Invasion des ours en Sicile - Cinéma de la Cité

A l’occasion de la sortie en salles le 9 octobre prochain de La fameuse invasion des ours en Sicile…



Comme chaque mois l’actualité de l’image à Angoulême et plus largement en Charente.



Ce mois-ci, deux talents qui, de manière différente, contribuent à la vitalité du territoire charentais :



Christophe Jankovic, producteur de film au sein de la société qu’il a fondée avec Valérie Schermann en 1995 à Paris puis installé en 2003 à Angoulême, Prima Linéa.



Cerise Jouinot, responsable depuis quelques mois du cinéma de la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image.