"La famille Martin" de David Foenkinos

David Foenkinos se met en tête d'accoster la première personne qu'il croisera dans la rue et d'écrire son roman.

La première tête croisée sera une dame âgée de quatre-vingt ans. L'écrivain fera ensuite la connaissance de sa fille Valérie, son mari Patrick et leurs deux enfants Jérémie et Lola. Voici la famille Martin au complet.