La fête continue !!!

"ça bouge ici le festival !!!" reçoit encore quelques bonnes pièces et notamment le coup de coeur de Joëlle, Elisabeth Bouchaud pour le paradoxe des jumeaux, Chanteclerc, Aurore et Gaële pour un an dans une baignoire, ballade en été de Nicolas Bedos et ma famille. Nous terminons cette heure par une incursion dans le tour de France avec en ligne Mme Géraci directrice culturelle au Pont du Gard et Manon, jeune vauclusienne se trouvant dans les voitures du tour pour Domitis. le talent Adami sera Buridane.



