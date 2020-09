" La fête des possibles": participez aux bases d'un autre monde

Objectif : rendre visibles toutes les initiatives citoyennes pour une société plus durable, humaine et solidaire, et inviter à agir.

​RDV Ce Samedi 26 Septembre 2020 au matin de 09h à 13h

Dans ce marché spécial, seront proposés des produits équitables : locaux ou d’ailleurs, de participer à des ateliers ou des animations avec diverses associations ou artisans pour mieux comprendre en quoi chaque citoyen peut agir ici et maintenant, mais aussi ailleurs pour la planète et les autres peuples : agriculture biologique et paysanne, droits sociaux et culturels, artisanat responsable et local, consommation responsable, compostage, habitat écologique…

Dans le cadre du festival : Les Semaines Européennes du Développement Durable

Le port du masque est obligatoire lors des rassemblements de plus de 10 personnes y compris extérieurs, dans les lieux publics clos, dès 11 ans

https://metz.fr/agenda/fiche-27121.php

« Fête des possibles » animations, dégustations, rencontres, présentation de projets ...Cour Saint Etienne, Metz la cour Saint-Étienne, (prés place Jean-Paul II, devant la boutique Artisans du Monde Metz).