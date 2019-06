La fête Jeudi

Qu’elle ait en son sein dix, cent ou mille personnes, la fête rassemble et mélange dans la joie et le plaisir. On peut y danser, y chanter, y célébrer un événement. Rituelle ou improvisée, populaire ou guindée, elle est la parenthèse enchantée d’un quotidien parfois pesant. Les soucis s’envolent le temps de la fête. Alors suivons avec Gustave Flaubert « Madame Bovary » au bal à la Vaubeyssard.