La fête Vendredi

Ne laissons pas passer les fêtes dans l'indifférence. Car un jour de fête n'est jamais un jour comme les autres. De tout temps, la fête a rassemblé les hommes pour des heures inoubliables de joie et d’allégresse. Alors soyez de la fête, laissez-vous entraîner par Louis Aragon et « L’étrangère », puis Jean Tardieu et sa « belle fête » !