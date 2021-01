Rachel, alcoolique, fragile psychologiquement et au plus bas mentalement, elle a perdu son emploi il y a plusieurs mois. Mais, ne l'ayant dit à personne, elle fait semblant de s'y rendre en continuant à prendre le train. Et chaque jour, elle observe depuis le train la vie des gens. Et un jour, la vie de Rachel va basculer en découvrant une situation étrange.

"La fille du train" de Paula Hawkins est un thriller qui est sorti en 2015.